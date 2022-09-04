Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на групповой турнир Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не попал в заявку команды для участия в групповом турнире Лиги чемпионов.

В начале сентября сообщалось, что Икарди может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ» на правах аренды. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в 22 миллиона евро.

«ПСЖ» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов примет «Ювентус». Встреча пройдет во вторник, 6 сентября.