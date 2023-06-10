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Лига чемпионов

Сегодня, 11:59

Гюндоган — о финале ЛЧ: «Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Конечно, я предвкушаю этот матч. В противном случае я бы не играл в футбол. В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. В конце концов, это не вылет в низшую лигу — это главный финал в мировом клубном футболе! Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли для того, чтобы получить такую привилегию, играть там. Если бы мне в 18 лет сказали, что я сыграю в трех финалах Лиги чемпионов, я бы посчитал этого человека душевнобольным. Вот почему я не думаю о негативных сценариях», — приводит слова Гюндогана Sport1.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Илкай Гюндоган
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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