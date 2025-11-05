Трпишовски: «В начале второго тайма «Славия» допустили первую серьезную ошибку»

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, первый тайм мы провели очень хорошо во всех отношениях, но могли быть даже опаснее, воспользоваться некоторыми перехватами мяча. Мы оказывали давление на «Арсенал» по всему полю. К сожалению, после пенальти счет стал 0:1, а в начале второго тайма мы допустили первую серьезную ошибку», — цитирует пресс-служба УЕФА Трпишовски.

«Арсенал» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Славия» идет на 28-й строчке — 2 очка.