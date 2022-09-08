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Лига чемпионов

8 сентября, 07:05

Индзаги назвал причины поражения «Интера» от «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В первые 20 минут против мощной, экстраординарной команды, одной из сильнейших в Европе, мы проигрывали много единоборств. После первого гола, когда нам всей командой стало необходимо играть лучше, мы организовали множество потенциальных возможностей для взятия ворот, но, к сожалению, последний пас у нас не шел.

Мы усилили натиск во втором тайме и имели возможность продолжить борьбу. Понятно, что против подобных соперников матч нужно проводить идеально, — нам противостояла команда высочайшего уровня, входящая в тройку лучших в Европе, на мой взгляд", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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