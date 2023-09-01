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Лига чемпионов

Сегодня, 01:56

Индзаги: «Лига чемпионов — важный уровень, и «Интер» снова хочет стать ее главным героем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Reuters
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы преодолели невероятный путь, приведший нас к финалу в Стамбуле, где мы остановились в шаге от мечты. Соперничали с великолепными командами, сражались на крайне непростых аренах, однако все это придавало нам еще больше веры в то, на что мы способны. Лига чемпионов — важный уровень, и мы снова хотим стать ее главными героями. Все матчи будут сложны, как и всегда в этом турнире. Даром здесь никому ничего не дается — все соперники хорошо организованы. Приложим все усилия, так как не хотим прерывать череду своих успехов, — приключения продолжаются. Мы — «Интер», и мы хотим мечтать о большем», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» попал в группу D, где сыграет с «Бенфикой», «Зальцбургом» и «Реал Сосьедад».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. «Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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