Индзаги поздравил игроков «Интера» после ничьей с «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я поздравил ребят: мы великолепно провели матч против соперника-величины. Мы много созидали, все вместе отбивались в обороне; мы могли выйти из группы за два тура до конца. Надеемся это удовольствие доставить болельщикам по итогам матча с «Викторией».

Нам приходилось играть рискованно, и этого мы не прекращали до самого конца. Мы много созидали в дебютной части встречи, а в конце первого тайма пропустили. В перерыве я сказал парням вести игру так же, как и прежде, потому что знал, что острых моментов создадим немало», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.