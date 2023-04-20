Индзаги: «Интер» заслужил этот полуфинал»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень рады. Важный вечер для каждого члена нашего клуба. Мы провели отличный матч и заслужили общую победу в противостоянии с очень серьезной командой, которая проиграла всего два матча за восемь месяцев до встречи с нами.

Мы заслужили этот полуфинал. Мы мечтали о нем и добились своего. Будем стараться. Я рад за ребят и за путь, который они проделали. Мы попали в очень непростую группу с «Баварией» и «Барселоной», но хорошо показали себя. Мы были едины с нашими болельщиками. И они здорово нам помогли. Мы каждый день трудимся ради таких вот моментов. Нам в «Интере» долгие годы не хватало их», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».