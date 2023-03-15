Индзаги — о ничьей с «Порту»: «Мы блестяще сыграли»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы блестяще сыграли. Игроки действовали как одна команда и выдали потрясающий матч. Мы провели великолепный первый тайм и все вместе выстрадали концовку. Честь и хвала этой команде!» — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.