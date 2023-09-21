Индзаги: «Очень доволен последними 20 минутами и тем, как «Интер», сравняв счет, пытался вырвать победу»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня нам противостояла очень сильная команда. Мы знали об этом заранее, и нам удалось остаться в игре благодаря нашему вратарю, хотя сами мы показывали не лучший футбол. Я очень доволен последними 20 минутами и тем, как мы, сравняв счет, пытались вырвать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

После первого тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-3 места в группе D. Обе команды имеют 1 очко.