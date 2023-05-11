Индзаги: «Знаем, что «Интеру» нужно приложить еще немало усилий»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался. Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками. Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.