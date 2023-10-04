Индзаги: «Жаль, что «Интер» не реализовал свои моменты на сто процентов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В первом тайме у нас было два-три момента, где мы могли сыграть лучше. Во второй половине мы взвинтили обороты, заиграли интенсивнее, ребята играли великолепно. Меня не покидало ощущение, что мы вот-вот дожмем «Бенфику». Жаль, что мы не реализовали свои моменты на сто процентов, но я должен отдать должное игрокам», — цитирует пресс-служба УЕФА Инзаги.

После двух туров «Интер» идет на 2-м месте в группе D, набрав 4 очка, «Бенфика» — последняя (0 очков).