КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:56

Индзаги — после выхода в финал: «Я никогда не делал обещаний и не буду начинать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я никогда не делал обещаний и не буду начинать. Но я знаю, что мы навели шорох во всех турнирах. С 1 апреля по 16 мая мы играем на каждый третий день, но наградой стали два финала. И мы здорово прибавили в чемпионате. Ребята — молодцы!

Через пару дней осознаем, чего достигли. Это была наша мечта. Но мы всегда в нее верили. Мы проделали невероятный путь. Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

 
16&nbsp;мая. &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037799--inter-vs-milan/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
Анчелотти: «Для «Реала» Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром»
Мальдини: «Сегодня «Милан» сыграл лучше, но первый матч был проигран»
Калабрия: «Никто не ждал «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов»
Чалханоглу: «Интер» заслуженно победил и вышел в финал»
Индзаги рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов
Дармиан: «Теперь «Интер» выложится по полной в финале»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дармиан: «Теперь «Интер» выложится по полной в финале»

Индзаги рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов