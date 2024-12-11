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Сегодня, 04:36

Индзаги — о поражении «Интера» от «Байера»: «В матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги высказался о поражении команды в матче 6го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:1).

«Мы были недостаточно хороши в атаке. Мы не показали достаточно хорошую игру, чтобы победить соперника такого уровня. Но наша цель остается прежней — попасть в плей-офф напрямую, то есть финишировать в топ-8 на общем этапе. И это по-прежнему абсолютно выполнимо. «Байер» сегодня играл здорово, на высоких скоростях. Очевидно, что в матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот. Но, конечно, жаль, что все-таки пропустили в самом конце», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Байер» с аналогичным количеством очков идет 2-м.

Источник: UEFA
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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