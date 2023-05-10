Индзаги рассказал, как «Интер» будет сдерживать Леау

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как его команда будет сдерживать нападающего «Милана» Рафаэла Леау в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем его сильные качества и предпримем меры предосторожности, если он выйдет на поле, но на общий план на игру это не повлияет. «Милан» умеет играть в футбол, это не только контратаки. Мы должны быть хороши во всех аспектах», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Матч «Милан» — «Интер» состоится в среду, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.