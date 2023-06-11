Индзаги: «Я поздравил игроков «Интера», они были великолепны и провели отличный матч»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Я поздравил игроков — они были великолепны и сыграли отличную игру. Мы проиграли финал, который хотели выиграть любой ценой, но они должны гордиться собой. Я бы ни на кого не променял этих игроков, и сегодня весь мир понял, почему. Мы пропустили лишь один гол против очень сильной команды. У нас есть много сожалений, но мы должны гордиться собой», — приводит слова Индзаги Sky Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.