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Лига чемпионов

Сегодня, 15:56

Иньеста — о возможном возвращении Месси в «Барселону»: «Это сложно. Но в футболе никогда не знаешь наверняка»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Хави встретится с «Интером». Игра пройдет 12 октября.

«Для «Барсы» жизненно важно побеждать, чтобы продолжать участвовать в соревнованиях. Это решающий матч. У «Интера» отличная команда, и «Барселоне» будет сложно. Я надеюсь, что «Барса» проявит инициативу. Лига чемпионов — это турнир деталей, если ты ошибаешься, ты платишь за это, но «Барсы» есть отличный шанс реабилитироваться. И я надеюсь, что ей это удастся», — цитирует Marca Иньесту.

Также он оценил шансы Лионеля Месси вернуться в «Барселону»

«Я вижу, как это сложно. Но в футболе никогда не знаешь наверняка», — добавил бывший полузащитник «Барселоны».

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы аргентинец вернулся в каталонский клуб летом 2023 года. Однако, как утверждает Marca, Месси вряд ли вернется в «Барселону».

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/10/6343f03eca4741c81a8b458c.html
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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