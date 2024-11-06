Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:15

«Интер» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Интер» и «Арсенал» встретятся в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Интер» и «Арсенал» встретятся во 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 23.00 по московскому времени.

Ппрямую трансляцию игры «Интер» — «Арсенал» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Интер» — «Арсенал» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Арсенал

В 3-м туре обе команды выиграли свои матчи: «Интер» — у «Янг Бойз» (1:0), а «Арсенал» — у «Шахтера» (1:0).

В трех играх общего этапа «нерадзурри» и «канониры» набрали по 7 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«ПСЖ» — «Атлетико»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «Бенфика»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» — «Барселона»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Штутгарт» — «Аталанта»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Спарта» — «Брест»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
«Фейеноорд» — «Зальцбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя