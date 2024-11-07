Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Судейство

Сегодня, 11:40

«Интер» — «Арсенал»: судья ошибочно не удалил Артету

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нарушает правила игры.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На 63-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» (1:0) судья Иштван Ковач правильно зафиксировал нарушение правил со стороны главного тренера гостей Микеля Артеты, но ошибочно вынес ему предупреждение, а не удалил из технической зоны с показом красной карточки.

Фото Скриншот трансляции

Испанец попытался остановить мяч рукой, но сделал это неуклюже и коснулся его, когда тот еще находился в пределах поля, то есть в игре. По правилам такое вмешательство в игру официальным лицом команды должно наказываться удалением. Но судья ограничился желтой карточкой.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
Микель Артета

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» принесла соболезнования умершему во время матча с «Бенфикой» болельщику
Артета высосал из «Арсенала» душу. Команда валится в АПЛ и Лиге чемпионов
Саншеш: «Отнеслись к «Баварии» с уважением, нам не стоит делать этого впредь»
Мартинес: «Лучшее в матче с «Арсеналом» — три очка «Интера»
Сегодня
Вчера
Неделя