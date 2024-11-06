«Интер» встретится с «Арсеналом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Интер» — «Арсенал» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды в рамках Лиги чемпионов. Счет 1-1.

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