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Сегодня, 09:45

«Интер» — «Арсенал»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Интер» сыграет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лаутаро Мартинес, игрок ФК «Интер».
Фото AFP
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«Интер» встретится с «Арсеналом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Интер» — «Арсенал» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды в рамках Лиги чемпионов. Счет 1-1.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Арсенал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)

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