4 октября, 23:58
«Интер» с минимальным счетом победил «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Автором решающего мяча стал полузащитник Хакан Чалханоглу, который отличился в добавленное к первому тайм время.
Во втором тайме игроки «Барсы» смогли отправить мяч в ворота «Интера», но гол был отменен, так как по ходу атаки игрок испанской команды подыграл себе рукой.
В концовке матча ВАР просматривал эпизод в штрафной площади «Интера», когда защитник миланского клуба Дензел Дюмфриз мог сыграть рукой, на нарушение правил зафиксировано не было.
«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, которая откатилась на третье место (3 очка).
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