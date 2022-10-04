«Интер» с минимальным счетом победил «Барселону»

«Интер» с минимальным счетом победил «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник Хакан Чалханоглу, который отличился в добавленное к первому тайм время.

Во втором тайме игроки «Барсы» смогли отправить мяч в ворота «Интера», но гол был отменен, так как по ходу атаки игрок испанской команды подыграл себе рукой.

В концовке матча ВАР просматривал эпизод в штрафной площади «Интера», когда защитник миланского клуба Дензел Дюмфриз мог сыграть рукой, на нарушение правил зафиксировано не было.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, которая откатилась на третье место (3 очка).