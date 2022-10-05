«Интер» — «Барселона»: почему не назначен пенальти в пользу каталонцев?

На 90-й и 90+2-й минутах матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» (1:0) в ворота миланцев дважды не был назначен 11-метровый удар. Сначала словенский судья Славко Винчич не усмотрел нарушения правил в игре Дензела Дюмфриса. А затем голландские видеоассистенты Пол ван Букел (один из лучших ВАР в Европе) и Деннис Хиглер провели проверку и тоже не нашли повода для вмешательства.

По видеоповторам, показанным во время телетрансляции, можно предположить, что произошел контакт мяча с ладонью правой руки игрока «Интера», которая находилась в неестественном положении. Это основание для назначения пенальти.

Почему же тогда этого не произошло? Вариантов ответа два.

1. Ван Букел не квалифицировал положение руки как неестественное.

2. Либо же он увидел то, что не видит большинство из тех, кто настаивает на пенальти. Возможно (хотя повторы в этом не убеждают) Дюмфрис успел сыграть в мяч головой, а уже после этого он отлетел в руку.

Те, кто отвечает в УЕФА за судейство, крайне редко комментируют действия своих арбитров. И еще реже признают их ошибки. Поэтому определить, правильно ли поступили Винчич и его ВАР, можно будет только по их последующим назначениям или неназначениям.