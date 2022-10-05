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Лига чемпионов

Сегодня, 00:50

«Интер» — «Барселона»: почему не назначен пенальти в пользу каталонцев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Дензел Дюмфрис и Алекс Бальде.
Фото Reuters

На 90-й и 90+2-й минутах матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» (1:0) в ворота миланцев дважды не был назначен 11-метровый удар. Сначала словенский судья Славко Винчич не усмотрел нарушения правил в игре Дензела Дюмфриса. А затем голландские видеоассистенты Пол ван Букел (один из лучших ВАР в Европе) и Деннис Хиглер провели проверку и тоже не нашли повода для вмешательства.

По видеоповторам, показанным во время телетрансляции, можно предположить, что произошел контакт мяча с ладонью правой руки игрока «Интера», которая находилась в неестественном положении. Это основание для назначения пенальти.

Почему же тогда этого не произошло? Вариантов ответа два.

1. Ван Букел не квалифицировал положение руки как неестественное.

2. Либо же он увидел то, что не видит большинство из тех, кто настаивает на пенальти. Возможно (хотя повторы в этом не убеждают) Дюмфрис успел сыграть в мяч головой, а уже после этого он отлетел в руку.

Те, кто отвечает в УЕФА за судейство, крайне редко комментируют действия своих арбитров. И еще реже признают их ошибки. Поэтому определить, правильно ли поступили Винчич и его ВАР, можно будет только по их последующим назначениям или неназначениям.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
ФК Барселона
4
7
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