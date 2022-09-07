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Лига чемпионов

7 сентября, 22:47

«Бавария» с минимальным счетом обыгрывает «Интер» после первого тайма в матче Лиге чемпионов

Алексей Еремин

«Бавария» на выезде обыгрывает «Интер» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Единственный гол в первой половине игры забил 26-летний форвард немецкой команды Лерой Сане на 25-й минуте. Автором голевой передачи стал Йозуа Киммих.

В другом матче группы С «Барселона» дома обыгрывает «Викторию» из Пльзени со счетом 3:1. В составе каталонского клуба отличился Франк Кессье, дубль на счету Роберта Левандовски. В составе чешского клуба единственный гол забил Ян Сикора.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария
Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
5:1
Виктория Пл
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
0
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