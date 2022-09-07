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Лига чемпионов

7 сентября, 23:56

«Бавария» в гостях победила «Интер», «Барселона» забила пять голов «Виктории»

Алексей Еремин
«Интер» — «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» в гостях обыграла «Интер» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В первом тайме забил гол нападающий немецкого клуба Лерой Сане. Во втором тайме защитник «Интера» Данило Д`Амброзио после удара 26-летнего форварда переправил мяч в собственные ворота.

В другом матче группы С «Барселона» на своем поле разгромила «Викторию» из Пльзени со счетом 5:1.

В игре хет-трик оформил нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски. Также в составе «Барселоны» забил Ферран Торрес и Франк Кессье. Полузащитник «Виктории» Ян Сикора стал автором единственного гола чешского клуба.

«Барселона» после 1-го тура вышла на первое место в группе С, набрав три очка. Столько же у «Баварии», которая расположилась на второй строчке. Третье место в группе занял «Интер», на последнем — «Виктория».

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария
Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
5:1
Виктория Пл
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3
4
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