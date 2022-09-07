«Бавария» в гостях победила «Интер», «Барселона» забила пять голов «Виктории»

«Бавария» в гостях обыграла «Интер» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В первом тайме забил гол нападающий немецкого клуба Лерой Сане. Во втором тайме защитник «Интера» Данило Д`Амброзио после удара 26-летнего форварда переправил мяч в собственные ворота.

В другом матче группы С «Барселона» на своем поле разгромила «Викторию» из Пльзени со счетом 5:1.

В игре хет-трик оформил нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски. Также в составе «Барселоны» забил Ферран Торрес и Франк Кессье. Полузащитник «Виктории» Ян Сикора стал автором единственного гола чешского клуба.

«Барселона» после 1-го тура вышла на первое место в группе С, набрав три очка. Столько же у «Баварии», которая расположилась на второй строчке. Третье место в группе занял «Интер», на последнем — «Виктория».