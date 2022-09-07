Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 20:40

«Интер» — «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Баварии».
Фото AFP

В среду, 7 сентября «Интер» и «Бавария» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч группы C состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Интер» и «Бавария» играют в одной группе с пльзеньской «Викторией» и «Барселоной». Составы всех групп Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1» и на сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Наполи» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Интер» — «Бавария»: стали известны стартовые составы команд