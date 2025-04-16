«Интер» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 16 апреля

«Интер» и «Бавария» играют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) в среду, 16 апреля, начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между командами в Мюнхене 8 апреля завершился победой миланцев со счетом 2:1.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Бавария» можно также в нашем матч-центре.

Трансляцию матча в Милане в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Платформа также показывает в отдельном окне лучшие моменты двух встреч вечера Лиги чемпионов — между «Интером» и «Баварией», а также между «Реалом» и «Арсеналом» (первый матч в Лондоне выиграли хозяева со счетом 3:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Победитель противостояния «Интера» и «Баварии» в полуфинале встретится с «Барселоной» (каталонцы прошли «Боруссию» — 5:3 по сумме двух встреч).