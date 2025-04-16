«Интер» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Счет на 52-й минуте игры открыл форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара. На 76-й минуте защитник гостей Эрик Дайер сравнял счет.

«Интер» обыграл «Баварию» по сумме двух встреч (первая игра — 2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны». Немецкий клуб завершил выступление в турнире.