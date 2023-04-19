«Интер» — «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

19 апреля в Милане (Италия) «Интер» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Интер» — «Бенфика» будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.

В первом матче, который прошел 11 апреля в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луж», «Интер» победил «Бенфику» со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в турецком Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».