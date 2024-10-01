«Интер» сыграет с «Црвеной Звездой» в общем этапе Лиги чемпионов

«Интер» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча покажет онлайн-кинотеатр Okko (в разделе «Спорт», по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Интер» — «Црвена Звезда» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а «Црвена Звезда» уступила «Бенфике» (1:2).