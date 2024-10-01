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«Интер» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Интер» сыграет с «Црвеной Звездой» в матче Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Интер» и «Црвена Звезда» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Интер» — «Црвена Звезда» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по платной подписке). Стриминговая платформа также проводит переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Интер» — «Црвена Звезда» можно следить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Црвена Звезда

В 1-м туре миланский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а белградский — уступил «Бенфике» (1:2).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Црвена Звезда

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