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Лига чемпионов

7 сентября, 20:51

«Интер» — «Бавария»: стали известны стартовые составы команд

«Интер» — «Бавария»: Ханданович и Барелла остались в запасе
Руслан Минаев

«Интер» и «Бавария» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Интер»: Онана, Д'Амброзио (капитан), Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Госенс, Брозович, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Кордац, Гальярдини, де Врей, Корреа, Белланова, Аслани, Ачерби, Барелла, Димарко, Дармиан.

«Бавария»: Нойер (капитан), Эрнандес, де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Забитцер, Коман, Сане, Мюллер, Мане.

Запасные: Ульрайх, Шенк, Упамекано, Гнабри, Горецка, Шупо-Мотинг, Гравенберх, Тель, Мазрауи, Мусиала, Станишич.

Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
1
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