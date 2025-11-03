«Интер» и «Кайрат» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Интер» — «Кайрат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (трансляция доступна при наличии подписки на сервис). Платформа также проведет перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне (начало мультикаста в 22.55 мск).

В 3 турах общего этапа «Интер» набрал 9 очков, «Кайрат» — 1 очко.