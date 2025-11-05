Видео
5 ноября, 20:50

«Интер» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Интер» и «Кайрат» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Интер» и «Кайрат» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 5&nbsp;ноября 2025 года.«Манчестер Сити» — «Боруссия», «Интер» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Интер» — «Кайрат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне, начало — в 22.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Кайрат

В предыдущем туре «Интер» победил «Юнион» (4:0), а «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Кайрат
Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
