«Интер» и «Кайрат» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Интер» — «Кайрат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне, начало — в 22.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В предыдущем туре «Интер» победил «Юнион» (4:0), а «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0).