6 ноября, 00:56

«Интер» переиграл «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлос Аугусту после гола.
Фото AFP

«Интер» выиграл у «Кайрата» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Италии на стадионе «Джузеппе Меацца».

В конце первого тайма Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперед. Сразу после перерыва гости отыгрались — отличился Офри Арад. Победу черно-синим принес гол Карлоса Аугусту на 67-й минуте.

«Интер» набрала 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кайрат» идет на 34-й строчке — 1 очко.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Кайрат

1

  • Saiga-спринтер

    Интернационаловцы были по игре лучше и мастеровитее. Но алма-атинцы сыграли вполне достойно и, отнюдь, не были на поле в Милане статистами. Молодцы тренерский состав и игроки команды "Кайрат", что после окончания чемпионата Казахстана (заключительный игровой тур прошел 26 октября) поддерживают игровой тонус и физическую готовность. Но до заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов (в январе 2026 года) без официальных матчей будет не возможно сохранить прежние игровые кондиции.

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Интер (Интернационале)
    ФК Кайрат
