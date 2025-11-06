«Интер» переиграл «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

Saiga-спринтер

Интернационаловцы были по игре лучше и мастеровитее. Но алма-атинцы сыграли вполне достойно и, отнюдь, не были на поле в Милане статистами. Молодцы тренерский состав и игроки команды "Кайрат", что после окончания чемпионата Казахстана (заключительный игровой тур прошел 26 октября) поддерживают игровой тонус и физическую готовность. Но до заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов (в январе 2026 года) без официальных матчей будет не возможно сохранить прежние игровые кондиции.

06.11.2025