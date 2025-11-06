«Интер» переиграл «Кайрат» в матче Лиги чемпионов

6 ноября, 00:56
«Интер» выиграл у «Кайрата» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Италии на стадионе «Джузеппе Меацца».
В конце первого тайма Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперед. Сразу после перерыва гости отыгрались — отличился Офри Арад. Победу черно-синим принес гол Карлоса Аугусту на 67-й минуте.
«Интер» набрала 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Кайрат» идет на 34-й строчке — 1 очко.
Saiga-спринтер
Интернационаловцы были по игре лучше и мастеровитее. Но алма-атинцы сыграли вполне достойно и, отнюдь, не были на поле в Милане статистами. Молодцы тренерский состав и игроки команды "Кайрат", что после окончания чемпионата Казахстана (заключительный игровой тур прошел 26 октября) поддерживают игровой тонус и физическую готовность. Но до заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов (в январе 2026 года) без официальных матчей будет не возможно сохранить прежние игровые кондиции.
06.11.2025