Дюмфрис и Мартинес выйдут в старте «Интера» на матч с «Кайратом»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Кайрата» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени. «Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Зелиньский, Димарко, Мартинес, Эспозито. «Кайрат»: Анарбеков, Мрынский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Громыко, Жоржиньо, Сатпаев, Эдмилсон. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)