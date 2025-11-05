Дюмфрис и Мартинес выйдут в старте «Интера» на матч с «Кайратом»

5 ноября, 21:58
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Кайрата» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Зелиньский, Димарко, Мартинес, Эспозито.
«Кайрат»: Анарбеков, Мрынский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Громыко, Жоржиньо, Сатпаев, Эдмилсон.
