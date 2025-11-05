«Интер» и «Кайрат» сыграют в Лиге чемпионов 5 ноября

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат» пройдет в среду, 5 ноября. Игра на стадионе «Сан Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Транслировать игру «Интер» — «Кайрат» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — перекличку лучших моментов всех вечерних встреч (с 22.55 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Основные события игры «Интер» — «Кайрат» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Интер» в 3-м туре общего этапа обыграл «Юнион» (4:0), а «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0).