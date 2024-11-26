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Сегодня, 22:00

«Интер» — «Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Интер» сыграет с «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«Интер» примет «Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Интера» и «Лейпцига» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Интер» — «Лейпциг» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
РБ Лейпциг

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 10 очков, а «Лейпциг» — ни одного.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм

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