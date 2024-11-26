«Интер» примет «Лейпциг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Интера» и «Лейпцига» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста и показывает лучшие моменты в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Интер» — «Лейпциг» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 10 очков, а «Лейпциг» — ни одного. В четвертом туре «Интер» победил «Арсенал» (1:0), а «Лейпциг» уступил «Селтику» (1:3).