Хет-трик Мартинеса принес «Интеру» крупную победу над «Монако», Головин отыграл 78 минут

«Интер» на своем поле разгромил «Монако» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0.

Хет-трик оформил Лаутаро Мартинес. Аргентинец реализовал пенальти на 4-й минуте и отличился с игры на 16-й и 67-й.

Монегаски с 12-й минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил Кристиан Мависса.

Российский полуззащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

«Интер» (19 очков) занял четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. «Монако» (13) стал 17-м и сыграет в стыковом раунде.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.