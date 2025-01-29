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Сегодня, 22:06

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Интером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Интером» и «Монако» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Милане. Начало — в 23.00 по московскому времени.

За гостей с первых минут сыграет российский полузащитник Александр Головин.

«Интер»: Зоммер, Димарко, Бастони, де Врей, Павар, Дюмфрис, Мхитарян, Аслани, Барелла, Тюрам, Мартинес.

«Монако»: Маецки, Мависса, Салису, Керер, Вандерсон, Камара, Закария, Минамино, Головин, Аклиуш, Эмболо.

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Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монако
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