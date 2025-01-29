«Интер» примет «Монако» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Интера» и «Монако» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Интер» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы общего этапа ЛЧ с 16 очками, а «Монако» — на 10-м месте с 13 очками.