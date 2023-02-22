«Интер» — «Порту»: смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

22 февраля в Милане «Интер» сыграет с «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Порту». Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

Ответный матч между «Порту» и «Интером» состоится 14 марта в Португалии на стадионе «Драгау».

«Интер» стал вторым в своей группе C ЛЧ с 10 очками. «Порту» с 12 баллами расположился на первой строчке группы B.