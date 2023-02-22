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Лига чемпионов

Сегодня, 22:12

«Интер» — «Порту»: стали известны стартовые составы. Мхитарян и Пепе — в основе

Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
Фото AFP
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Стали известны стартовые составы «Интера» и «Порту» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА 22 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 23.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Интера»: Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко.

Стартовый состав «Порту»: Кошта — Зайду, Маркано, Пепе, Марио — Галено, Груйич, Урибе, Отавио — Пепе, Тареми.

Ответный матч между «Порту» и «Интером» состоится 14 марта в Португалии на стадионе «Драгау».

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
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