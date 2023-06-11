«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой Лиги чемпионов

Сегодня, 08:44
«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.
«Горожане» переиграли итальянский клуб в финальном матче турнира со счетом 1:0.
«Спасибо за путешествие, «нерадзурри». Болельщики «Интера», вы были невероятны. «Манчестер Сити», поздравляем», — написано в сообщении клуба в соцсетях.
«Интер» в шестой раз принимал участие в финале Лиги чемпионов. Команда 3 раза побеждала и столько же раз проигрывала в матче за трофей.
«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.