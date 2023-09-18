«Интер»: расписание матчей в Лиге чемпионов

«Интер» сыграет в группе Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад», «Бенфикой» и «Зальцбургом»

Во вторник, 19 сентября, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Интера». Время начала — московское.

В прошлом сезоне итальянская команда завоевала бронзовые медали серии А. По итогам жеребьевки ЛЧ «Интер» попал в группу D, где также сыграют «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Зальцбург».

«СЭ» на своем сайте будет вести онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Плей-офф ЛЧ стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон (Великобритания), стадион «Уэмбли».

Лига чемпионов: расписание матчей «Интера» в группе D

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Интер» — «Бенфика»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Интер» — «Зальцбург»

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Зальцбург» — «Интер»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Бенфика» — «Интер»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео