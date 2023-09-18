«Интер»: расписание матчей в Лиге чемпионов

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Во вторник, 19 сентября, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Интера». Время начала — московское.
В прошлом сезоне итальянская команда завоевала бронзовые медали серии А. По итогам жеребьевки ЛЧ «Интер» попал в группу D, где также сыграют «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Зальцбург».
«СЭ» на своем сайте будет вести онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Плей-офф ЛЧ стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон (Великобритания), стадион «Уэмбли».
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Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео