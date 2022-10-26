«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» будет играть в Лиге Европы

«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Дубль в составе миланского клуба сделал нападающий Эдин Джеко. Автором победного мяча стал полузащитник Генрих Мхитарян.

Отличился и нападающий Ромелу Лукаку, который проводил первый матч после травмы.

«Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона», у которой есть матч в запасе, имеет 4 очка, но даже если каталонцы догонят «Интер», то миланцы будут выше по сумме личных встреч.

Ранее выход в плей-офф ЛЧ из этой группы себе обеспечила «Бавария». «Виктория» завершает выступления в еврокубках.