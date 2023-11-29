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Лига чемпионов

Сегодня, 10:52

Исак объяснил, почему «Ньюкасл» упустил победу над «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «Ньюкасла» Александр Исак прокомментировал ничью в матче против «ПСЖ» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1).

«Обидно пропускать на последних секундах. Мы слишком рано начали защищаться, но я горжусь нашей командой. «Ньюкасл» всегда стремится к победе. Это очко может сыграть важную роль в дальнейшем. В последнем туре у нас есть цель. Мы понимаем, за что боремся», — передает слова шведского нападающего пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов «Ньюкасл» встретится с «Миланом».

Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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