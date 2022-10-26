Иско оценил свой гол в ворота «Копенгагена»

Хавбек «Севильи» Иско прокомментировал итог матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Севилья» добилась того, чего хотела. Это для нас первая победа в ЛЧ. Нужно продолжать в том же духе. Мой гол? Приятно забивать и помогать команде. Я очень рад, что порадовал болельщиков и внес вклад в победу", — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Севилья» занимает 3-е место в турнирной таблице группы G, набрав 5 очков. «Копенгаген» располагается на последнем месте — 2 очка.