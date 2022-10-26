Иско оценил свой гол в ворота «Копенгагена»

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Хавбек «Севильи» Иско прокомментировал итог матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:0). В этой встрече футболист отметился голом.
«Севилья» добилась того, чего хотела. Это для нас первая победа в ЛЧ. Нужно продолжать в том же духе. Мой гол? Приятно забивать и помогать команде. Я очень рад, что порадовал болельщиков и внес вклад в победу", — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.
После пяти туров «Севилья» занимает 3-е место в турнирной таблице группы G, набрав 5 очков. «Копенгаген» располагается на последнем месте — 2 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования