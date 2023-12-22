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Лига чемпионов

Сегодня, 14:42

Источник: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Сержи Роберто.
Фото Global Look Press
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«Барселону» могут отстранить на три года от Лиги чемпионов со следующего сезона, сообщает Welt.

По информации источника, причиной возможного отстранения каталонского клуба являются нарушения финансового регламента УЕФА, по которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. В сентябре испанская команда отчиталась в УЕФА о получении чистой прибыли в 2022 году в размере 304 миллионов евро и о сокращении до 552 миллионов евро общей задолженности клуба.

«В «Барселоне» царит бардак», — цитирует слова представителя УЕФА Welt.

В июле 2023 года сине-гранатовые были штрафованы УЕФА на 500 тысяч евро за неверное отражение финансовой отчетности.

«Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24, где ее соперником будет «Наполи».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
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