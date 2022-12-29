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Лига чемпионов

Сегодня, 19:08

Источник: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, который продолжает выступление в Лиге чемпионов

Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который находится на данный момент в статусе свободно агента, получил предложение от клуба, который продолжает выступление в Лиге чемпионов, утверждает журналист Мохаммед Аль-Кааби.

Название клуба, который сделал предложение 37-летнему футболисту, при этом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду должен в ближайшее время перейти в «Аль-Наср» из Саудовский Аравии. Клуб предлагает футболисту контракт до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.

В ноябре форвард расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью в британских СМИ.

Криштиану Роналду
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