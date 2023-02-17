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Лига чемпионов

Сегодня, 17:09

Источник: Кроос не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Виталий Косик
Корреспондент
Тони Кроос.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Кроос не примет участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает журналист Relevo Серхио Сантос в соцсетях.

По информации источника, у футболиста проблемы с желудком. После болезни немец потерял много веса и мышечной массы.

33-летний полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел за мадридский клуб 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля в Англии. Ответная встреча пройдет 15 марта в Испании.

Тони Кроос
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